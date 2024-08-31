Нідерландець став одноклубником українця Віктора Циганкова.
Арно Данжума, Getty Images
31 серпня 2024, 00:02
Лівий вінгер Вільярреала Арно Данжума став гравцем Жирони, передає офіційний сайт каталонського клубу.
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Колектив Мічела 27-річний нідерландець поповнив на правах оренди. У ході нової кампанії Ла Ліги він встиг відзначитися 2 голами в 3 матчах за Вільярреал.
Сезон-2023/24 Данжума провів в Евертоні (оренда). На його рахунку 2 результативних удари в 20 поєдинках за "ірисок" у всіх турнірах.
Нагадаємо, Вільярреал нещодавно повернув на батьківщину захисника ПСЖ.