Іспанія

Нідерландець став одноклубником українця Віктора Циганкова.

Лівий вінгер Вільярреала Арно Данжума став гравцем Жирони, передає офіційний сайт каталонського клубу.

Жирона — Осасуна 4:0 Відео голів та огляд матчу 29.08.2024

Колектив Мічела 27-річний нідерландець поповнив на правах оренди. У ході нової кампанії Ла Ліги він встиг відзначитися 2 голами в 3 матчах за Вільярреал.

Сезон-2023/24 Данжума провів в Евертоні (оренда). На його рахунку 2 результативних удари в 20 поєдинках за "ірисок" у всіх турнірах.

Нагадаємо, Вільярреал нещодавно повернув на батьківщину захисника ПСЖ.