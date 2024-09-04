Іспанія

Футболіст отримав чергове пошкодження.

Барселона заявила, що півзахисник команди Фермін Лопес отримав травму підколінного сухожилля.

Медогляд, який провели в середу, показав пошкодження, через яке футболіст пропустить приблизно три тижні.

Півзахисник був викликаний у молодіжну збірну Іспанії для участі у відбіркових матчах чемпіонату Європи проти Шотландії та Угорщини, але був змушений покинути тренувальний табір після першого тренування в понеділок.

Фермін став переможцем Олімпіади у складі збірної Іспанії, відзначившись 6 голами та 2 асистами на турнірі.