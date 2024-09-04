Футболіст отримав чергове пошкодження.
ФЕРМІН ЛОПЕС, GETTY IMAGES
04 вересня 2024, 13:39
Барселона заявила, що півзахисник команди Фермін Лопес отримав травму підколінного сухожилля.
Медогляд, який провели в середу, показав пошкодження, через яке футболіст пропустить приблизно три тижні.
Півзахисник був викликаний у молодіжну збірну Іспанії для участі у відбіркових матчах чемпіонату Європи проти Шотландії та Угорщини, але був змушений покинути тренувальний табір після першого тренування в понеділок.
Фермін став переможцем Олімпіади у складі збірної Іспанії, відзначившись 6 голами та 2 асистами на турнірі.