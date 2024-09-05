Нападник Севільї, орендований Валенсією Рафа Мір, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо двох дівчат, звільнений з-під варти. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, суддя наклав на 27-річного іспанця заборону залишати територію країни з вилученням його паспорта, а також щотижневі явки до суду, заборону на спілкування і наближення до двох заявників ближче ніж на 500 метрів.
Цього сезону Рафа Мір відіграв за Валенсію чотири матчі та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Рафа Мір заарештований за звинуваченням в сексуальному насильстві.