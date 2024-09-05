Іспанія

Але на цьому етапі для Рафи все тільки починається.

Нападник Севільї, орендований Валенсією Рафа Мір, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо двох дівчат, звільнений з-під варти. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, суддя наклав на 27-річного іспанця заборону залишати територію країни з вилученням його паспорта, а також щотижневі явки до суду, заборону на спілкування і наближення до двох заявників ближче ніж на 500 метрів.

Цього сезону Рафа Мір відіграв за Валенсію чотири матчі та віддав одну результативну передачу.