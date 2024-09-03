Іспанія

Наступник Романа Яремчука у Валенсії потрапив у неприємну ситуацію.

Нападника Валенсії Рафа Міра, який повернувся до клубу на правах оренди із Севільї цього літа, було затримано поліцією. Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, 27-річний іспанець наразі перебуває під вартою за підозрою у сексуальному насильстві.

Зазначається, що найближчим часом він має дати свідчення разом зі своїм другом, якого також звинувачують у такому самому злочині.

Мір був заарештований у понеділок увечері, через що пропустив тренування у вівторок вранці.

При цьому офіційна скарга на футболіста була подана в поліцію в суботу ввечері двома жінками (близько 25 років) після інциденту, який, за їхніми словами, стався в будинку гравця.

Валенсія, у свою чергу, підтвердила інформацію ЗМІ: "У зв'язку з повідомленнями, що з'явилися в пресі, про затримання Рафи Міра, Валенсія підтверджує, що обізнана про цей арешт. За відсутності подробиць зараз клуб може лише заявити, що співпрацюватиме у всьому, що може вимагати правосуддя".

Цього сезону Мір провів чотири матчі, в яких відзначився одним асистом. Він провів на полі 241 хвилину.