Коуч збірної Іспанії відреагував на слова Вінісіуса.
Де ла фуенте
05 вересня 2024, 12:58
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про іспанських вболівальників, через яких страждає гравець Реала Вінісіус.
"Я не чув висловлювання Вінісіуса, але мені дещо розповіли. Іспанія – не расистська країна. Іспанія – приклад співіснування, поваги, інтеграції... Приклад, на який багато людей повинні дорівнювати.
Звісно, завжди трапляються небажані ситуації. Іспанія, я наполягаю, не расистська країна і є прикладом, на який варто дорівнювати багатьом країнам.
Чемпіонат світу в Іспанії, Марокко та Португалії стане унікальною подією. Це буде успіх", – сказав де ла Фуенте.
Раніше Вінісіус заявив, що якщо в Іспанії не припинеться расизм, то країна ризикує втратити право проведення чемпонату світу 2030 року.