Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про іспанських вболівальників, через яких страждає гравець Реала Вінісіус.

"Я не чув висловлювання Вінісіуса, але мені дещо розповіли. Іспанія – не расистська країна. Іспанія – приклад співіснування, поваги, інтеграції... Приклад, на який багато людей повинні дорівнювати.

Звісно, ​​завжди трапляються небажані ситуації. Іспанія, я наполягаю, не расистська країна і є прикладом, на який варто дорівнювати багатьом країнам.

Чемпіонат світу в Іспанії, Марокко та Португалії стане унікальною подією. Це буде успіх", – сказав де ла Фуенте.

Раніше Вінісіус заявив, що якщо в Іспанії не припинеться расизм, то країна ризикує втратити право проведення чемпонату світу 2030 року.