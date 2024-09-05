Іспанія

Коуч збірної Іспанії відреагував на слова Вінісіуса.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про іспанських вболівальників, через яких страждає гравець Реала Вінісіус.

"Я не чув висловлювання Вінісіуса, але мені дещо розповіли. Іспанія – не расистська країна. Іспанія – приклад співіснування, поваги, інтеграції... Приклад, на який багато людей повинні дорівнювати.

Звісно, ​​завжди трапляються небажані ситуації. Іспанія, я наполягаю, не расистська країна і є прикладом, на який варто дорівнювати багатьом країнам.

Чемпіонат світу в Іспанії, Марокко та Португалії стане унікальною подією. Це буде успіх", – сказав де ла Фуенте.

Раніше Вінісіус заявив, що якщо в Іспанії не припинеться расизм, то країна ризикує втратити право проведення чемпонату світу 2030 року.