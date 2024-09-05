Україна

Герреро — про перехід в Динамо.

Новачок київського Динамо Едуардо Герреро дав перше інтервʼю після переходу в київський клуб.

- Я дуже щасливий приєднатися до київського Динамо, знаю, що у цього клубу велика історія, тому дуже мотивований після переходу.

Підписання контракту з Динамо дає приводи для гордощів. Цей контракт було оформлено наприкінці трансферного вікна. Динамо дало мені зрозуміти, що я потрібен тут, щоб допомогти досягти поставлених цілей.

Тепер я з вами й з нетерпінням чекаю на перший матч. Інтерес від Динамо був ще до Кубка Америки, найголовніше, що чутки стали реальністю, і тепер я тут. Зараз я думаю лише про свою гру та прагну забивати якомога більше м’ячів.

Я простий хлопець, який фокусується на своїй кар’єрі. Я, дійсно, щасливий, що вдалося домовитися про перехід до Динамо. Найперше, що можу сказати про себе, — це те, що я люблю свою родину та футбол, — сказав Герреро.