Іспанія

Чергова втрата не лише для збірної, а й для "вершкових".

Центральний захисник мадридського Реалу Едер Мілітао отримав пошкодження у розташуванні збірної Бразилії. Про це повідомляє прес-служба CBF.

26-річний бразилець травмував м'яз правого стегна на тренуванні перед відбірковими матчами ЧС-2026.

Точні терміни відновлення бразильця не відомі, але він точно не зіграє проти Еквадору (7 вересня) та Парагваю (11 вересня). Ймовірно, він пропустить близько 10-15 днів.

Також відзначимо, що це суттєва втрата і для Реала, у якого залишилося лише два центрбеки — Антоніо Рюдігер та Хесус Вальєхо. Решта в лазареті.

Після міжнародної паузи Реал зіграє проти Сосьєдада – гра відбудеться 14 вересня.