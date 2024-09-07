Флік хоче бачити своїх співвітчизників в столиці Каталонії.
Кімміх та Флік, getty images
07 вересня 2024, 14:44
Каталонська Барселона має намір підписати контракти з центральним захисником леверкузенського Баєра Йонатаном Та і універсалом мюнхенської Баварії Йосуа Кімміхом. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" хоче підписати вищезгаданих гравців збірної Німеччини влітку 2025 року, коли у них закінчаться контракти з клубами.
Підкреслюється, що Барселона вже повідомила про свій намір агенту Та. Крім того, головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік вітає прихід у команду Кімміха і Та, з якими він працював у "бундестім" та Баварії.
Раніше Та заявив
, що не буде продовжувати контракт з Баєром.