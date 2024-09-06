Німеччина

Німець хоче змін в кар'єрі.

Центральний захисник Баєра Йонатан Та підтвердив намір не продовжувати контракт із леверкузенським клубом, який закінчується після поточного сезону. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Я не буду продовжувати контракт з Баєром із кар'єрних міркувань, про які згадував раніше. У мене є трудова угода до 2025 року, і доти я буду віддавати всього себе заради Баєра.

Чи стану я через рік футболістом Баварії? Хороше питання, подивимося. Поки що не думаю про це, адже у мене попереду сезон у леверкузенському Баєрі", — заявив Та.

Цього сезону Йонатан Та відіграв за Баєр чотири матчі.