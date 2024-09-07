Англієць може повернутися на поле за кілька тижнів.
Джуд Беллінгем, Getty Images
07 вересня 2024, 15:49
Відновлення півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема проходить краще, ніж очікувалося. Про це повідомляє Relevo.
Нагадаємо, 21-річний англієць отримав травму підошовного фасціїту на правій нозі наприкінці серпня. Це сталося на тренуванні "вершкових".
За інформацією джерела, якщо реабілітація продовжиться в такому темпі, то Джуд зможе повернутися на поле в матчі шостого туру Ла Ліги проти Еспаньйола, який пройде 21 вересня.
Нинішнього сезону Беллінгем провів два матчі, в яких відзначився одним асистом.