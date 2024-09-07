Іспанія

Англієць може повернутися на поле за кілька тижнів.

Відновлення півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема проходить краще, ніж очікувалося. Про це повідомляє Relevo.

Нагадаємо, 21-річний англієць отримав травму підошовного фасціїту на правій нозі наприкінці серпня. Це сталося на тренуванні "вершкових".

За інформацією джерела, якщо реабілітація продовжиться в такому темпі, то Джуд зможе повернутися на поле в матчі шостого туру Ла Ліги проти Еспаньйола, який пройде 21 вересня.

Нинішнього сезону Беллінгем провів два матчі, в яких відзначився одним асистом.