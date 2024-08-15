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Англієць брав участь практично у всіх атаках "вершкових".

Півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема визнано найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА проти Аталанти (2:0).

У цій зустрічі 21-річний англієць відзначився гольовою передачею на Кіліана Мбаппе під час другого голу "вершкових".

Також додамо, що Джуд брав участь практичних у всіх атаках мадридців. Він зробив 75 дотиків до м'яча, віддав 90% точних передач (44/49), зробив три ключові передачі, створив два моменти, завдав два удари по воротах та виконав п'ять успішних обведень із шести.

Раніше повідомлялося, що Лунін разом з Реалом завоював другий Суперкубок УЄФА.