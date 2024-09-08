Іспанія

І в чому він помиляється?

Колишній воротар мадридського Реала та Валенсії Сантьяго Каньїсарес відреагував на слова вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора, який раніше заявив про необхідність перенесення чемпіонату світу-2030 з Іспанії. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Вінісіуса не люблять в Іспанії не через його колір шкіри. Він вже помилявся раніше, коли заявив, що Месталья — расистський стадіон, а тепер він робить це знову. Є питання до його зрілості. Я б вважав за краще слухати Карвахаля або де ла Фуенте, як людей, що представляють Іспанію", — заявив Каньїсарес.

Раніше Дані Карвахаль прокоментував заяву Вінісіуса.