Іспанія

Новачок "блаугранас" опинився поза заявкою на матч Ліги націй проти Швейцарії.

У рамках другого туру Ліги націй елітного дивізіону (А4) національна збірна Іспанії вирушить у гості до Швейцарії.

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Тренерський штаб іспанської команди за чолі з Луїсом де ла Фуенте визначився зі списком із 24 гравців, які можуть взяти участь у протистоянні зі швейцарцями.

Так, у списку заявлених на матч гравців збірної Іспанії відсутній атакуючий півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо, який через отриманий забій у минулій зустрічі з Сербією був вимушений достроково повернутися до розташування свого клубу.

Заявка збірної Іспанії на матч зі Швейцарією:

Нагадаємо, матч Швейцарія — Іспанія відбудеться сьогодні, 8 вересня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією цієї зустрічі на Football.ua.