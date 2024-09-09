Іспанія

Бразилець розчарований у поточній ситуації.

Вінгер Реала і збірної Бразилії Родріго зізнався, що засмутився через непотрапляння до списку з 30 гравців, які претендують на Золотий м'яч у 2024 році.

4 вересня журнал France Football опублікував імена номінантів на приз найкращому футболісту року.

"Я засмутився, тому що я думаю, що заслужив там бути. Я не хочу применшувати заслуги гравців, які опинилися в списку, але я думаю, що я міг би бути в тридцятці.

Це стало несподіванкою... Але я мало що можу зробити, рішення приймаю не я", — наводить слова Родріго ESPN.

Раніше повідомлялося, що Реал не відпустить Чуамені в АПЛ.