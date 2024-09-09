Іспанія

Німець потужно розпочинає в Іспанії.

Головний тренер Барселони Гансі Флік визнаний найкращим тренером чемпіонату Іспанії в серпні. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Німецький фахівець, разом з каталонської командою, здобув чотири перемоги в чотирьох стартових матчах іспанської першості з різницею м'ячів 13:3. Барселона обіграла: Валенсію (2:1), Атлетік (2:1), Райо Вальєкано (2:1) та Вальядолід (7:0).

На перемогу в номінації також претендували Марселіно Гарсія Тораль (Вільярреал) та Луїс Гарсія (Алавес).