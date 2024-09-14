Півзахисник Барселони Френкі де Йонг невдовзі може розраховувати на повернення на поле. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 27-річний нідерландець продовжує відновлення після травми та вже пройшов курс індивідуальних тренувань.

Очікується, що наступного тижня Френкі працюватиме у загальній групі "блаугранас".

Нагадаємо, де Йонг не з'являвся на полі з квітня цього року, коли отримав травму кісточки у матчі проти мадридського Реалу.

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