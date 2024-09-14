Футболіст не з'являвся на полі із квітня цього року.
Френкі де Йонг, Getty Images
14 вересня 2024, 15:25
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг невдовзі може розраховувати на повернення на поле. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, 27-річний нідерландець продовжує відновлення після травми та вже пройшов курс індивідуальних тренувань.
Очікується, що наступного тижня Френкі працюватиме у загальній групі "блаугранас".
Нагадаємо, де Йонг не з'являвся на полі з квітня цього року, коли отримав травму кісточки у матчі проти мадридського Реалу.
Раніше Деку прокоментував фінансові обмеження для Барселони.