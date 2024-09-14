Іспанія

Футболіст не з'являвся на полі із квітня цього року.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг невдовзі може розраховувати на повернення на поле. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 27-річний нідерландець продовжує відновлення після травми та вже пройшов курс індивідуальних тренувань.

Очікується, що наступного тижня Френкі працюватиме у загальній групі "блаугранас".

Нагадаємо, де Йонг не з'являвся на полі з квітня цього року, коли отримав травму кісточки у матчі проти мадридського Реалу.

Раніше Деку прокоментував фінансові обмеження для Барселони.