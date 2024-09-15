Іспанія

Травмовані гравці повертаються.

Півзахисники Джуд Беллінгем та Орельєн Чуамені повернулися до загальної групи Реала, повідомляє пресслужба клубу.

Обидва півзахисники не тренувалися з командою через травми. Англієць пропустив місяць, у серпні він отримав травму підошовного м'яза на тренуванні. Француз пропустив 15 днів через пошкодження лівої ноги.

Також зазначається, що, як і раніше, в лазареті знаходяться ще три гравці — захисник Давід Алаба, а також півзахисники Дані Себальйос та Едуардо Камавінга.

Нинішнього сезону Беллінгем провів два матчі, в яких відзначився одним асистом.