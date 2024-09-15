Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 вересня 2024 року.

Барселона з дублем Ямала розбила Жирону з Циганковим.

Команда Ганса-Дітера Фліка взяла реванш за поразку на Монтіліві в минулому сезоні.

Огляд матчу:

Жирона — Барселона 1:4

Голи: Стуані, 80 — Ямал, 31, 37, Ольмо, 47, Педрі, 64

Жирона: Гассаніга — Франсес (А. Мартінес, 85), Лопес, Блінд, Гутьєррес — Соліс, Мартін — Циганков (ван де Бек, 70), Данжума (Порту, 55), Хіль (Аспрілья, 55) — Руїс (Стуані, 70).



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі (Форт, 61), І. Мартінес, Бальде — Педрі (Віктор, 69), Касадо, Ольмо (Е. Гарсія, 62) — Ямал (Мартін, 90+1), Левандовські (Ферран, 69), Рафінья.



Попередження: Хіль, Порту, Стуані — Віктор, Ямал



На 86-й хвилині був вилучений Ферран Торрес (Барселона) (грубе порушення).