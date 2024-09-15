Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 вересня 2024 року.
Жирона - Барселона, Getty Images
15 вересня 2024, 20:58
Барселона з дублем Ямала розбила Жирону з Циганковим.
Команда Ганса-Дітера Фліка взяла реванш за поразку на Монтіліві в минулому сезоні.
Огляд матчу:
Жирона — Барселона 1:4
Голи: Стуані, 80 — Ямал, 31, 37, Ольмо, 47, Педрі, 64
Жирона: Гассаніга — Франсес (А. Мартінес, 85), Лопес, Блінд, Гутьєррес — Соліс, Мартін — Циганков (ван де Бек, 70), Данжума (Порту, 55), Хіль (Аспрілья, 55) — Руїс (Стуані, 70).
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі (Форт, 61), І. Мартінес, Бальде — Педрі (Віктор, 69), Касадо, Ольмо (Е. Гарсія, 62) — Ямал (Мартін, 90+1), Левандовські (Ферран, 69), Рафінья.
Попередження: Хіль, Порту, Стуані — Віктор, Ямал
На 86-й хвилині був вилучений Ферран Торрес (Барселона) (грубе порушення).