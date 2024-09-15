Іспанія

Німецький фахівець дав свій коментар.

Ганс-Дітер Флік відзначив Ламіна Ямаля, який двічі забив Жироні (4:1).

"Важкий матч, Жирона грала дуже добре. Але ми здорово почали гру і, думаю, заслужили на перемогу.

Ми старанно тренуємося, добре готуємося до кожної гри. Треба рухатися вперед крок за кроком, але ми хочемо перемагати. Ми в хорошій формі і повинні продовжувати в тому ж дусі. Не можна зупинятися.

Ламін Ямаль зробив вирішальний внесок. Він дуже добре пресингує, а це дуже важливо. Важливо, щоб усі гравці атаки пресингували. Таке поєднання таланту і пресингу нам на користь. Ламін зіграв дуже добре, а ми вміло скористалися своїми моментами.

На нас чекає гра проти Монако, ми гратимемо кожні три дні — буде непросто.

Сподіваюся, що з Ольмо все гаразд, тому що він у хорошій формі. Подивимося, як він почуватиметься", — сказав головний тренер Барселони в ефірі Movistar.

На Football.ua доступний огляд матчу Жирона — Барселона.