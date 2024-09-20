Іспанія

Так спроба підкупу була чи ні?

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вважає, що Барселона буде покарана у справі Хосе Негрейри. Про це він заявив в ефірі подкасту The Wild Project.

"Коли я дізнався про це, то, як юрист, насамперед подумав, що з погляду заходів на спортивному рівні термін давності минув, така реальність.

Це не означає, що ми не розслідуємо цю справу. Ми подали скаргу в прокуратуру, тому що на нашу думку, ці питання потребують якнайшвидшого прояснення.

На мою особисту думку, і я заявляю про це чітко, до сьогоднішнього дня не було доведено, що ці гроші потрапляли до суддів, і я вважаю, що доведено це і не буде, оскільки все було не так. Барселона платила Негрейрі, як вона повідомляє, через його звіти, але я думаю, що це не так. Я вважаю, що вона платила швидше тому, що вірила: він може вплинути на призначення суддів. Це спортивна корупція, але не рівня підкупу суддів — це не буде доведено.

Очевидно, те, що вони робили, неправильно, і я думаю, що Барселону покарають, однак не так жорстко, як пишуть у Мадриді", — зазначив Тебас.