Іспанія

Як ви відноситися до Суперліги?

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас про запуск Суперліги, який повинен був відбутися у 2021 році, але так і не відбувся. Цитує іспанського функціонера AS.

"Я знав, що про це оголосять, знав, що це назрівало, що всі документи були готові ще в січні. За кілька тижнів до цього я дізнався, що вони хочуть оголосити про створення Суперліги на Конгресі УЄФА. Я сказав про це Чеферіну і попередив його, що Аньєллі має намір його зрадити. Я порадив йому розробити стратегію і назвав її операцією "Лопни бульбашка". Це означало, що коли про створення Суперліги оголосять, ми заборонимо її.

Ми обдзвонювали ліги і футбольні федерації. Ми сказали, що заборонимо гравцям брати участь у турнірах. Мені повідомили, що це заборонено, але для мене це не мало значення — бульбашка мала лопнути. Зараз це здається кумедним, але тоді було важко. Я вирішив, що можу досягти успіху.

Мігель Анхель Хіль (генеральний директор Атлетіко — прим.) подзвонив мені і сказав, що збирається вступити в Суперлігу... Йому сказали, що якщо Атлетіко не вступить до неї, то вони звернуться до Севільї. Цей прийом змусив людей понервувати, і вони вступили. Але запуск не відбувся, тому що думка вболівальників стала вирішальною.

Зараз я не думаю, що в цього проєкту є майбутнє, але Флорентіно Перес ніколи не здається і ніколи не програє. А якщо і програє, то створює враження, що переміг", — сказав президент Ла Ліги.