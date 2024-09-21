Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та каталонський Еспаньйол.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
21 вересня 2024, 21:14
Мадридський Реал та каталонський Еспаньйол зіграють у шостому турі іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу.
Карло Анчелотті, після перемоги над німецьким Штутгартом (3:1), залучив до стартового складу Мілітао та Франа Гарсію до захисту, тоді як Модрич гратиме в опорній зоні, а Гюлер розташується праворуч в атаці.
Маноло Гонсалес, на тлі перемоги над Алавесом (3:2), використала з перших хвилин Лосано в центрі поля, тоді як Шеддіра гратиме в парі нападників.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Чуамені, Мілітао, Фран Гарсія — Вальверде, Модрич — Родріго, Беллінгем, Гюлер — Мбаппе.
Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Вінісіус, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Рюдігер, Менді.
Запасні: Пачеко, Фортуньйо, Гомес, Калеро, Веліс, Мілья, Оліван, Грагера, Агуадо, Санчес, Кардона, Юнювар.
Еспаньйол: Х. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Техеро, Лосано, Крал, Каррерас — Шеддіра, Пуадо.
Гра Реал — Еспаньйол почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.