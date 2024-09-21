Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та каталонський Еспаньйол.

Мадридський Реал та каталонський Еспаньйол зіграють у шостому турі іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після перемоги над німецьким Штутгартом (3:1), залучив до стартового складу Мілітао та Франа Гарсію до захисту, тоді як Модрич гратиме в опорній зоні, а Гюлер розташується праворуч в атаці.

Маноло Гонсалес, на тлі перемоги над Алавесом (3:2), використала з перших хвилин Лосано в центрі поля, тоді як Шеддіра гратиме в парі нападників.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Чуамені, Мілітао, Фран Гарсія — Вальверде, Модрич — Родріго, Беллінгем, Гюлер — Мбаппе.

Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Вінісіус, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Рюдігер, Менді.



Еспаньйол: Х. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Техеро, Лосано, Крал, Каррерас — Шеддіра, Пуадо.