Іспанія

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Каталонська Барселона проявляє серйозний інтерес до 20-річного нападника бірмінгемської Астон Вілли Джона Дурана. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, спортивний директор "синьо-гранатових" Деку вже встановив контакт з англійським клубом, щоб дізнатися подробиці угоди щодо можливої купівлі колумбійського форварда.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Джон Дуран відіграв за Астон Віллу шість матчів (161 хвилину) та забив чотири голи.