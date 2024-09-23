Ольмо для початку зареєструйте.
Дуран, getty images
23 вересня 2024, 22:44
Каталонська Барселона проявляє серйозний інтерес до 20-річного нападника бірмінгемської Астон Вілли Джона Дурана. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, спортивний директор "синьо-гранатових" Деку вже встановив контакт з англійським клубом, щоб дізнатися подробиці угоди щодо можливої купівлі колумбійського форварда.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Джон Дуран відіграв за Астон Віллу шість матчів (161 хвилину) та забив чотири голи.
Раніше повідомлялося, що колишні воротарі Барселони Кейлор Навас
та Клаудіо Браво
, на тлі травми тер Штегена, хочуть повернутися до каталонського клубу.