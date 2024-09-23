Каталонська Барселона проявляє серйозний інтерес до 20-річного нападника бірмінгемської Астон Вілли Джона Дурана. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, спортивний директор "синьо-гранатових" Деку вже встановив контакт з англійським клубом, щоб дізнатися подробиці угоди щодо можливої купівлі колумбійського форварда.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Джон Дуран відіграв за Астон Віллу шість матчів (161 хвилину) та забив чотири голи.
Раніше повідомлялося, що колишні воротарі Барселони Кейлор Навас та Клаудіо Браво, на тлі травми тер Штегена, хочуть повернутися до каталонського клубу.