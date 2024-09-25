Іспанія

За підсумками серпня нагороду отримав німецький керманич Барселони.

Офіційний сайт Ла Ліги назвав імена трьох претендентів на звання найкращого тренера чемпіонату у вересні.

Барселона Гансі Фліка за цей місяць здобула дві виїзні перемоги. Спочатку "блаугранас" розібралися з Жироною (1:4), а потім розгромили Вільярреал (1:5).

Реал Карло Анчелотті від початку вересня здобув чотири звитяги. "Вершкові" впоралися вдома з Бетісом (2:0), після чого з ідентичним рахунком здолали Реал Сосьєдад на виїзді. На Сантьяго Бернабеу Реал також розгромив Еспаньйол (4:1) і впорався з Алавесом (3:2).

Атлетік Ернесто Вальверде протягом вересня тричі святкував перемогу в Ла Лізі. На виїзді клуб здолав Лас-Пальмас (2:3) і Леганес (0:2), після чого, вже вдома, розібрався з Сельтою (3:1).

Нагадаємо, за підсумками серпня подібна нагорода дісталася головному тренеру Барселони Фліку. Він став першим німцем, якому вдалося отримати її.