За нагороду посперечаються п'ять футболістів.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
25 вересня 2024, 21:48
Офіційний сайт Ла Ліги оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками вересня.
На цю нагороду претендуватимуть п'ять виконавців: форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе, нападник Атлетіка Більбао Іньякі Вільямс, вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал, плеймейкер Реала Бетіс Джовані Ло Чельсо та форвард Алавеса Карлос Вісенте.
Проголосувати за свого кандидата можна за наступним посиланням.
Нагадаємо, раніше також стали відомі номінанти на звання найкращого тренера вересня
в іспанській Ла Лізі.