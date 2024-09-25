Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 вересня 2024 року.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги Жирона зустрілася на власному полі з Райо Вальєкано, де фінальний свисток зафіксував нічию.

Протягом усього протистояння обом командам не вдалося жодного разу поцілити у площину воріт одне одного, тому ми стали свідками нулів на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Райо Вальєкано у рамках 7 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Райо Вальєкано 0:0



Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера, Мартін, Хіль (Данжума, 67) — Аспрілья (Місехой, 75), Руїс (Стуані, 67).



Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Мумін, Лежен, Чаваррія (Де Фрутос, 33) — Діас (Гумбау, 46), Валентін — Балліу, Паласон (У. Лопес, 46), Ембарба (А. Гарсія, 60) — Камельйо (Нтека, 78).



Попередження: Циганков, Руїс, Еррера — Діас, У. Лопес, Балліу, Раціу