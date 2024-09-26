Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 вересня 2024 року.

Каталонська Барселона у рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги вдома обіграла Хетафе.

Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок незадовго до середини тайму, хоча на той момент уже мала помітну перевагу за грою.

Після перерви гості не здивували, однак і "блаугранас" більше забити не зуміли, тож так і протримали мінімальну перевагу за рахунком до останнього.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Хетафе у рамках 7-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Хетафе 1:0

Гол: Левандовські, 19

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі (Гарсія, 88), Мартін, Бальде (Мартін, 88) — Касадо, Гарсія, Торре (Торре, 63) — Ямал, Левандовські (Педрі, 77), Діас

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Беррокаль, Альдерете, Джене (Ріко, 87) — Перес, Сантьяго (Майораль, 63), Мілья, Сола — Уче (Ожгюн Їлдирим, 80), Аленья (Арамбаррі, 63)

Попередження: Діас — Арамбаррі