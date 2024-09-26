Іспанія

Захисник Барселони прокоментував перемогу над Хетафе.

Каталонська Барселона в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги на власному полі обіграла Хетафе.

Барселона — Хетафе 1:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри захисник "блаугранас" Жюль Кунде прокоментував виступ власної команди.

"Ми повинні продовжувати працювати в тому ж дусі. Сьогодні Барсі довелось трохи постраждати. Але це нормально, що коли ти виграєш лише 1:0, суперник вважає, що ще можливо відігратись. Утім, ми все одно зіграли хорошу гру.

У нас були шанси забити більше голів, але такі речі іноді трапляються. Не завжди можна забивати багато. Сьогодні ми здобули три очки проти дуже складної команди.

Флік? Він дуже чітко знає, як ми маємо грати, і ми його ідеї добре розуміємо. Ми насолоджуємось грою та тренуваннями. Він вимогливий, але, я думаю, що це добре для нас", — заявив французький виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє в гостях у памплонської Осасуни.