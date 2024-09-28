Іспанія

Дуже вдало обране місце, враховуючи велику кількість іспаномовних мешканців міста.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про проведення матчу чемпіонату Іспанії в Сполучених Штатах Америки. Його слова наводить ESPN.

"Такий матч буде зіграно, але коли, поки що невідомо. Ми повинні домовитися з федерацією футболу Іспанії. Як і раніше, заважає юридична прогалина, тому в цьому сезоні гра не відбудеться. Подивимося, чи зможемо провести її наступного сезону.

Ми підберемо такий ідеальний момент, щоб була перерва і можна було зіграти в Маямі — саме туди ми хочемо приїхати", — заявив Тебас.