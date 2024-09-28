Іспанія

Бразильця називають головним фаворитом на отримання престижної премії.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вважає, що нападник "вершкових" Вінісіус Жуніор заслуговує на Золотий м'яч, а також висловився про відсутність Кіліана Мбаппе через травму. Цитує італійського фахівця Sport.es.

"На мою думку, Віні дійсно заслуговує на виграш Золотого м'яча за те, що він зробив у минулому сезоні, особливо в Лізі чемпіонів. Я вірю, що він переможе, а якщо ні, то ми продовжимо працювати, і тоді нагорода прийде до нього у майбутньому.

Травма Мбаппе? Позиція Беллінгема може змінитися залежно від нашої стратегії. Без Мбаппе все трохи зміниться, але не сильно. Минулого року ми грали без нього. Це неприємно, але нам вдасться знайти вихід", — заявив Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе пропустить найближчі матчі Реалу через травму.