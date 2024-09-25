Іспанія

У французького форварда м'язова травма.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, 25-річний француз отримав пошкодження у минулому матчі іспанської Ла Ліги проти Алавеса (3:2), у якому його було замінено на 80 хвилині.

Після медичного обстеження стало відомо, що у Кіліана травма двоголового м'яза стегна лівої ноги. На відновлення йому знадобиться близько трьох тижнів.

Таким чином, Мбаппе точно пропустить матчі проти Атлетіко, Лілля та Вільярреала.

Нинішнього сезону Кіліан провів дев'ять матчів, у яких забив сім голів та віддав один асист.