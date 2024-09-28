Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У стартовому матчі сьогоднішнього ігрового дня в рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги Хетафе на своєму полі переміг Алавес з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився Мауро Арамбаррі.

Потім у середині другого тайму Луїс Мілья реалізував пенальті та подвоїв перевагу господарів поля.

Після восьми турів Алавес набрав десять очок і посідає восьме місце в Ла Лізі, а у Хетафе сім балів та 14 рядок з першою перемогою у сезоні.

Хетафе — Алавес 2:0

Голи: Арамбаррі, 43, Мілья, 57 (пен).

Хетафе: Сорія — Джене, Беррокаль, Альдерете, Ріко — Перес, Арамбаррі (Родрігес, 89), Мілья, Сола (Іглесіас, 70) — Уче (Абердін, 89), Їлдирим (Майораль, 74).

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар (Санчес, 55), Седлар (Моуріньо, 55), Діарра — Жордан, Бенавідес (Бланко, 55) — Вісенте, Стоічков, Мартін (Вільялібре, 69) (Гарсія, 46) — Мартін (Вільялібре, 69) (Гарсія, 46).

Попередження: Сола, Арамбаррі, Родрігес — Абкар, Бенавідес, Сівера, Бланко, Гарсія, Вісенте.