Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У черговому матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі поділив очки з Леганесом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині зусиллями Серхіо Камельйо, але гості відігралися на 55 хвилині завдяки голу у виконанні Хуана Круса.

Після восьми турів Райо набрав 10 очок і займає восьме місце в Ла Лізі, а у Леганеса сім балів та 16 рядок.

Райо Вальєкано — Леганес 1:1

Голи: Камельйо, 8 - Крус, 55.

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Мумін, Лежен, Балліу — Лопес, Сісс (Валентін, 63) — Де Фрутос (Трехо, 80), Родрігес (Паласон, 64), Гарсія (Ембарба, 74) — Камельйо (Нтека, 64).

Леганес: Дмітрович — Росьє, Настасич, Гонсалес, Каррера — Сіссе (Брашанац, 64), Тапіа — Крус (Франкеса, 86), Лопес, Альтіміра (Родрігес, 76) — Алле (де ла Фуенте, 75).

Попередження: Родрігес, Ембарба — Тапіа.