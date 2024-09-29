Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 28 вересня 2024 року.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги памплонська Осасуна сенсаційно обіграла каталонську Барселону в домашньому протистоянні.

Команда Ганса-Дітера Фліка під впливом травм та напруженого календаря таки не витримала й уперше поступилась у новому сезоні на внутрішній арені.

Барселона пропустила двічі ще до перерви, але в другому таймі наблизилась до того, щоб відігратись, проте суперники потім зробили рішучий крок до перемоги черговою парою голів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Осасуна — Барселона у рамках 8-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Осасуна — Барселона 4:2

Голи: Будімір, 18, 72 (пен), Сарагоса, 28, Бретонес, 85 — Віктор, 53, Ямал, 89

Осасуна: Еррера — Аресо (Еррандо, 85), Катена, Бойомо, Хуан Крус (Відаль, 84) — Ібаньєс, Торро, Орос — Гарсія (Бретонес, 77), Будімір, Сарагоса

Барселона: Пенья — Кунде, Домінгес, Кубарсі, Мартін (Бальде, 70) — Торре (Діас, 59), Гарсія, Педрі — Торре (Діас, 59), Левандовські (Касадо, 70), Віктор (Ямал, 59)

Попередження: Ібаньєс, Сарагоса — Домінгес, Педрі.