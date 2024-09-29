Іспанія

Кому вірити?

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг спростував інформацію про свою високу зарплату в каталонському клубі. Його слова наводить Barca One.

"Журналісти багато чого говорили про мене: що я не хочу робити операцію і що мені платять багато грошей. Були такі цифри, як, наприклад, 37 млн. євро на рік або близько того. Але реальність дуже, дуже далека від цього.

Я не готовий розкрити всі карти, але ці цифри далекі від правди. Я розумію людей, які засмучені, тому що думають, що я заробляю багато грошей, відмовляюся від операції, не тренуюся і перебуваю у відпустці, але все це неправда", — заявив де Йонг.