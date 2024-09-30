Іспанія

У клубі засуджують поведінку окремих фанатів.

Напередодні Атлетіко розійшовся миром у домашньому мадридському дербі проти Реала в рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

На 69 хвилині гри це запекле протистояння перетворилось на щось геть інше через порушення правил поведінки глядачів на трибунах збоку фанатів "матрацників", які почали жбурляти різноманітні предмети у воротаря "бланкос" Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що бельгієць до раніше в своїй кар’єрі виступав, зокрема, у складі команди Дієго Сімеоне.

Головний арбітр Матео Бускетс Феррер через цей інцидент був змушений забрати команди з поля приблизно на чверть години, однак зрештою ми все одно почули фінальний свисток у цей вечір.

Після завершення гри Атлетіко опублікував наступну заяву на своїх офіційних ресурсах.

"Мадридський Атлетіко хоче висловити своє неприйняття кидання предметів, яке відбулося з південної трибуни нашого стадіону на 68 хвилині матчу проти мадридського Реала.

Служба безпеки клубу співпрацює з поліцією для пошуку причетних до цього осіб, одного з яких вже вдалося ідентифікувати.

До осіб, причетних до цього інциденту, буде застосовано внутрішні обмеження, передбачені для дуже серйозних випадків.

Такій поведінці не місце у футболі і вона псує імідж нашого стадіону, який цього вечору створив вражаючу атмосферу з більш ніж 70 000 глядачів, переважна більшість з яких демонстрували зразкову поведінку", — заявили в таборі "кольчонерос".

Наступний матч Атлетіко проводитиме в Лізі чемпіонів УЄФА на полі лісабонської Бенфіки.