Іспанія

Однак потрібно отримати більше інформації щодо стану здоров’я гравця.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги напередодні Реал розійшовся миром у гостьовому мадридському дербі проти Атлетіко.

Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення протистояння головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті повідомив, що за ходом гри одразу два виконавці його команди зазнали пошкоджень.

"Фран Гарсія отримав неприємний удар у епізоді з вилученням Льоренте, а у Куртуа після гри були проблеми з м'язами.

Стан Тібо оцінюватимуть на наступний день після гри", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що найближчим кандидатом на заміну Куртуа є український воротар Андрій Лунін.

Наступний матч Реал проведе в гостях у французького Лілля в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.