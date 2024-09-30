Тренер "матрацників" поділився думкою щодо мадридського дербі.
Сімеоне, gettyimages
30 вересня 2024, 11:48
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне оцінив нічию з Реалом (1:1) у Ла Лізі.
"Гра проходила не так, як ми очікували. У другому таймі після того, як Реал забив, ми грали добре.
Інцидент з призупиненням матчу пішов нам на користь – ми зуміли повернутися у гру та заграли по-іншому.
Ми заслужили нічию у матчі, в якому не було багато гостроти у штрафних площа"», – сказав головний тренер Атлетіко.
Наступний матч Атлетіко проводитиме в Лізі чемпіонів УЄФА на полі лісабонської Бенфіки.