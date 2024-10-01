Іспанія

Австрійський захисник не з'являвся на полі з грудня 2023 року.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

32-річний австрієць приступив до тренувань із "вершковими" — поки що за індивідуальною програмою, займаючись біговою роботою.

Нагадаємо, Алаба порвав хрестоподібну зв'язку наприкінці грудня минулого року та пропустив чемпіонат Європи.

Поки неясно, коли Алаба зможе повернутися на поле, але очікується, що він повернеться у листопаді.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відновився від травми та може зіграти з Ліллем у Лізі чемпіонів.