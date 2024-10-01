Україна

В київському дербі Віталій відсвяткував ювілей.

У грі Лівий Берег — Динамо капітан динамівців Віталій Буяльський провів ювілейний, 350-й, матч в складі українських клубів у всіх турнірах.

В рамках чемпіонату України Буяльський провів 238 ігор, у єврокубках — 84, в Кубку — 22, в Суперкубку — 6.

Буяльський провів 330 ігор як представник Динамо та 20 — ужгородської Говерли.

Дебютна гра відбулася 21 вересня 2011 року в гостьовій кубковій грі динамівців з Кременем (3:2).

В активі Віталія Буяльського 76 голів на клубному рівні.