Україна: Перша ліга

Тренер відверто переживає за погані результати.

Наставник першолігового Миная Желько Любенович заявив, що намагається залишити свою посаду, але керівництво не приймає її.

"Уже майже місяць я прошу керівництво, щоб прийняли мою відставку, тому що мені соромно за такі результати. Хочу перепросити перед нашими вболівальниками, перед керівництвом за ще одну поразку.

Я роблю все можливе, щоб команда вийшла з цієї ями, але, на жаль, у нас не виходить цього зробити.

Керівництво клубу не хоче приймати мою відставку, адже вірить в мене і хоче, щоб я продовжив працювати головним тренером. Перед командою стоїть завдання повернутися до Прем’єр-ліги, але тепер виникає питання, чи Минай взагалі зможе потрапити у топ-4", — сказав Любенович після поразки від Буковини (1:2).

Наразі Минай посідає шосте місце із восьми команд групи А в Першій лізі.