Іспанія

Тренер очікує, що команда заграє краще.

Наставник Реала висловився напередодні матчу дев'ятого туру Ла Ліги проти Вільярреала.

"У Вільярреала все прекрасно, це команда, яка відмінно справляється зі своєю роботою. Має бути складний матч, але ми хочемо знову запропонувати свою кращу версію, спробувати відновити взаємозв'язок і показати хороший футбол перед нашими вболівальниками.

Кожен може думати, що хоче, критика, побачена в середу — правильна. Іноді бувають моменти, коли потрібно відновлюватися, і потрібно робити це якомога швидше. Ніхто з нас не любить програвати, але ми мали велику серію, і це може змусити вас думати, що ви непереможні. Іноді поразка повертає вас до реальності, і це наша робота. Ми повинні домогтися більшого.

Ми ще не досягли свого піка, але він не за горами. У нас є гравці, які ще не перебувають на своєму найкращому рівні, і ми повинні бути терплячими в цьому відношенні. Ми не там, де хотіли б бути, але й не далеко. Ми повинні турбуватися про інтенсивність під час поводження з м'ячем і оборонний аспект", — сказав Карло на пресконференції.

Зустріч Реала і Вільярреала відбудеться завтра, 5 жовтня. Початок — о 22:00.