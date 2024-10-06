Іспанія

Керманич Реала прокоментував стан власного підопічного.

Мадридський Реал напередодні в рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги на власному полі обіграв Вільярреал.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Однією з ключових подій цього протистояння стала жахлива травма флангового захисника "бланкос" Дані Карвахаля на останніх хвилинах матчу, після чого гравець господарів навіть не зміг самотужки залишити межі поля.

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував стан власного підопічного.

"Ми дочекаємось медичного обстеження. Лікар сказав, що у нього травма коліна, але ми повинні дочекатись тестів. Сподіваюсь, що травма буде настільки незначною, наскільки це можливо за таких умов.

Роздягальня засмучена та стурбована, так само як і сам Дані. Він дуже, дуже важливий для нас гравець, фундаментальний за своїм досвідом, серйозністю та професіоналізмом. Ми будемо чекати.

Зараз не час говорити про можливі підписання, ми довіряємо Лукасу Васкесу, і якщо ми його втратимо, то будемо шукати когось у команді на його місце. Можу сказати точно — це буду не я", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в Сельти з Віго.