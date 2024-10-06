Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Вільярреалом.

Мадридський Реал напередодні в рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги на власному полі обіграв Вільярреал.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Федеріко Вальверде поділився враженнями від гри.

"Ми стурбовані станом здоров'я Карвахаля і подивимось, що нам скажуть у роздягальні.

Це була нормальна гра, звичайна. Не надто хороша і не надто погана. Ми робили правильні речі, щоб перемогти, і нам вистачило лише двох м'ячів, хоча зараз занепокоєння викликає геть інше.

Ми знали, що це була важлива гра для продовження боротьби за збереження титулу Ла Ліги, і ця перемога допоможе нам піти на міжнародну перерву з енергією.

Ми наполегливо тренувались у Вальдебебасі, і після того, як я стільки разів пробивав по воротах під керівництвом тренерів Давіде та Франческо, я був винагороджений за це.

Я повинен продовжувати наполегливо працювати і вдосконалюватись, у мене хороші вчителі в цій команді.

Мені подобається брати участь у захисті та нападі, а також вести м'яч вперед. Тому я отримав задоволення від сьогоднішньої гри.

У підсумку, до збірної я їду щасливий. Хотілося б, щоб за останні кілька місяців ми грали краще, але ми продовжимо вдосконалюватись як команда", — заявив уругвайський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в Сельти з Віго.