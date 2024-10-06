Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Вільярреалом.

У рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал напередодні на власному полі обіграв Вільярреал.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Джуд Беллінгем поділився враженнями від гри.

"Я дуже задоволений нашою реакцією на події на полі, грою і результатом після невдалого матчу посеред тижня, який зашкодив нам як команді.

Вільярреал — хороша команда, вони добре рухають м'яч і мають дуже якісних гравців. Але ми почали краще, агресивніше пресингували і були швидкими в переходах. Ми забили два неймовірні голи і контролювали гру навіть без м'яча в ногах.

Сьогодні вранці ми тренувались із Феде. Я забігаю, він передає мені м'яч, або б'є з-за меж штрафного майданчика. Це деталь, яку тренер Франческо відпрацьовував на практиці під час стандартів.

А з іншого боку, гол Віні, який був моментом індивідуального блиску. Ми дуже добре тримали м'яч, ми втягнули їх, щоб відкрити простір, і Віні забив чудовий гол.

Я почуваюсь добре, хоч останнім часом я й не забиваю. Проте я все одно отримую більше задоволення, тому що я більше беру участь в атакувальних діях команди. Мені подобається те, як я граю. Я хочу забити знову колись, але головне, щоб команда вигравала, і я можу зробити свій внесок у це.

Те, що сталось із Дані Карвахалем, залишає неприємний осад, і лікарі все ще роблять йому аналізи. Ми сподіваємось, що травма буде настільки незначною, наскільки це можливо, і що він зможе повернутись якнайшвидше. Він дуже важливий для нас гравець і має чудову особистість. Ми тримаємо за нього кулаки", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в Сельти з Віго.