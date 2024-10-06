Іспанія

Жирона не виграє вже шість матчів поспіль у всіх турнірах.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес, напередодні матчу 9-го туру іспанської Ла Ліги з Атлетіком, поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт каталонського клубу.

"У Порту проблеми з щиколоткою, і він не зіграє з Атлетіком. Циганков, як ми вже говорили, також на деякий час відсутній; решта 100% гратиме. Для нас це дуже важлива гра.

Найголовніше — це чемпіонат, який є нашим вітаміном і в якому ми повинні мати можливість розвивати клуб. Ми давно не перемагали,тому нам дуже потрібна перемога, щоб перетворити хорошу гру в набрані очки.

Це правда, що в них було на 24 години менше відпочинку, ніж у нас, але це гравці, які звикли грати кожні три дні. Я очікую дуже фізичного матчу. Нам знадобиться наша найкраща версія з м'ячем і без нього.

Ми повинні адаптуватися до характеристик наявних у нас гравців, ґрунтуючись на чіткому уявленні про гру. У моїй голові завжди є чіткий план побудови гри, і це можливо тільки в тому разі, якщо я під нього підлаштуюся. Бувають моменти, коли мені потрібно, щоб вони зрозуміли, що в нашій грі їм потрібно зробити крок вперед.

Ми повинні агресивно просувати м'яч вперед. Якщо ви пасуєте назад, ви не дивитеся супернику в обличчя, і це те, чого ми хочемо: дивитися супернику в обличчя, і це може зробити будь-який гравець в моїй команді.

Я задоволений грою команди, але нам потрібні перемоги. Перерва стане в нагоді, щоб відновитися та додатково попрацювати", — заявив Мічел.

Матч між Жироною та Атлетіком відбудеться сьогодні, о 15:00 за київським часом.