Іспанія

Але виграли 2:0.

Головний тренер Вільярреала Марселіно Гарсія Тораль прокоментував поразку своєї команди від мадридського Реала (0:2) в рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить AS.

"Ми почали дуже добре і були покарані рикошетом з-за меж штрафного майданчику. Ми добре відреагували ударом у штангу і в цілому контролювали ситуацію. Моя команда провела дуже хороший перший тайм, маючи шанси мінімум на нічию. Вони не були явними, але в грі не було переваги ні в той, ні в інший бік.

У другому таймі ми намагалися зберегти рівень гри першого, але нам не вистачило глибини. Нам не вистачало рішучості на останніх 25 метрах поля.

Реал зробив дуже мало, можливо, у цій грі їм найменше вдалося ніж в усіх інших цього сезону, але вони виграли. Нам не вистачило енергії, щоб створити ще більше проблем супернику у другому таймі.

Я тут не для того, щоб аналізувати гру суперника. Реал не домінував на жодному відрізку гри. Ми були на дуже хорошому рівні, але нам не вистачало інтенсивності в зоні завершення. У нас залишилося відчуття, що нам потрібно бути більш рішучими, щоб досягти позитивного результату.

Нам не вистачило удачі, подібної до тієї, яка була у Реала", — заявив Марселіно.