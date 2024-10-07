Іспанія

Футбол в Європі виходить на новий рівень.

В Іспанії з’явилась перша футбольна команда, яка повністю складається з чоловіків-трансгендерів, під назвою Фенікс. Клуб зміг дебютувати в регіональній лізі Каталонії, про це повідомляє Reuters.

Команда складається з біологічних жінок, які змінили стать. Перша гра завершилась розгромною поразкою 0:19 від представників муніципалітету Пальяжи.

В регіональній лізі Каталонії можуть брати участь спортсмени будь-якої статі. Два останні сезони дивізіони були змішаними.

Нагадаємо, минулого року Іспанія прийняла законопроєкт про права транссексуалів, метою якого є полегшення зміни гендерної ідентичності людини.