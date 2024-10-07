Англія

Колумбієць поставив підпис під 6-річним контрактом.

Астон Вілла оголосила про новий контракт з нападником команди Джоном Дураном.

Нова угода Дурана з клубом розрахована до літа 2030 року.

Дуран перейшов до Астон Вілли із Чикаго взимку 2023 року за майже 17 мільйонів євро. В поточному сезоні на рахунку 20-річного колумбійця 6 голів у 10 матчах у всіх турнірах, зокрема, переможний м'яч в поєдинку з Баварією в ЛЧ (1:0).

Раніше повідомлялось, що Барселона проявляє серйозний інтерес до Дурана.