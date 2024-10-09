Іспанія

Остання команда Ла Ліги призначила нового головного тренера.

Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Дієго Мартінес.

Угода з 43-річним іспанцем розрахована до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.

На своєму новому місці Мартінес змінив раніше звільненого Луїса Карріона, якого відправили у відставку після невдалого старту сезону.

Останнім місцем роботи Дієго був Олімпіакос, який він очолював з літа до грудня 2023 року. Також він тренував Еспаньйол, Гранаду, Осасуну, Мотріл та Армілью.

Після дев'яти турів Лас-Пальмас набрав три очки та посідає останнє місце у Ла Лізі без перемог.